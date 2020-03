Benzema : "J'aime bien les supporters de l'OM"

Karim Benzema (32 ans) a confié son affection pour les supporters de l'OM. Il regrette néanmoins quelques comportements, quand l'équipe n'a plus les résultats.





"J'aime bien les supporters marseillais, car quand tu t'arraches, ils te mettent à un niveau, laisse tomber. Mais quand tu commences à faire n'importe quoi... À Marseille, si tu fais tout sur le terrain, ils te mettent tout en haut et j'ai bien dit tout en haut. Mais si tu commences à planer par contre", a déclaré l'attaquant du Real Madrid sur Instagram.



Benzema avait déjà lâché un petit "allez l'OM", sur Snapchat, il y a un peu plus d'un an.