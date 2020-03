Mercato : Caleta-Car également visé par Naples ?

Duje Caleta-Car (23 ans) serait en bonne place sur la short-list de Naples, en vue du remplacement de Kalidou Koulibaly (28 ans).





Auteur d'une belle saison, l'international croate a attiré l'oeil du SSC, dans l'optique du mercato estival, révèle le Corriere dello Sport. Gennaro Gattuso apprécierait ses qualités et verrait en lui le successeur du Sénégalais. Il lui faudra néanmoins faire face à une concurrence sévère, étant donné que Manchester City et Manchester United sont aussi sur le coup, et l'on peut imaginer que l'OM ne le bradera pas.



Sous contrat jusqu'en 2023, Caleta-Car s'est affirmé, sous le management d'André Villas-Boas, et a disputé 23 matchs de Ligue 1, cette saison.