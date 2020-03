Classiques : l'équipe-type de l'OM, selon MacHardy

Jonatan MacHardy a donné son onze de l'OM, sur l'ensemble des Clasicos. Le journaliste a notamment choisi d'intégrer André Ayew et André-Pierre Gignac.





"J'ai fait mon onze des PSG-OM. Pas le onze historique. Dans un 5-3-2, je mets Mandanda dans la cage, car c'est le joueur qui a le plus joué de PSG-OM, il a sorti de très gros matchs face au PSG. Il a tout connu des PSG-OM. À gauche de la défense, je mets Di Meco, car c'est le symbole des confrontations des années 90. En charnière, je mets d'abord Heinze, car sur les deux premiers PSG-OM qu'il joue, c'est lui qui marque et qui donne la victoire à l'OM. Après, Boli, pour son intensité et le but qu'il marque en 1993 après la victoire en Ligue des Champions. Je mets Abardonado, parce que c'est un joueur du cru qui a marqué dans un Classique. À droite, je mets Azpilicueta, car sur un match, lors du premier OM-PSG de l'ère qatarie, il a lancé sa carrière", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC.





"Gignac a gagné le respect d'Ibrahimovic"

Il a notamment misé sur des éléments d'équipes plus récentes, au milieu et en attaque : "Au milieu, il y a Cana, le premier traître qui a donné la victoire à l'OM contre le PSG lors de son premier Classique avec Marseille. Après, je place Sauzée, car il a toujours été énorme dans ces matchs-là, et André Ayew, car il a souvent marqué. Et devant, j'aligne Boksic, car il a joué trois OM-PSG, et à chaque fois, il a mis le but de la victoire. Et évidemment, Gignac, qui a sorti de très gros matchs avec l'OM face au PSG qatari. C'était le seul joueur à faire jeu égal avec les joueurs du PSG lors de ces confrontations-là, et il a gagné le respect de Zlatan Ibrahimovic", a-t-il ajouté.



Le onze des PSG-OM de Jonatan MacHardy est donc le suivant : Mandanda - Azpilicueta, Abardonado, Boli, Heinze, Di Meco - Cana, Sauzée, Ayew - Gignac, Boksic. Une formation bien rugueuse.