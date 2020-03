Mélisandre Gomez taille aussi Aulas

Mélisandre Gomez a donné son avis sur l'attitude de Jean-Michel Aulas. Elle regrette que le gouvernement n'ait pas limité l'accès aux réseaux sociaux.





"Depuis une semaine, confinés chacun chez soi, cernés par une ambiance anxiogène et sans même un match pour distraire nos mornes soirées, on aurait pu s'ennuyer un peu, mais c'était sans compter sur le sens des priorités de nos présidents de club, qu'une crise sanitaire majeure ne suffit pas à dévier de leurs objectifs. Meilleur d'entre tous, Jean-Michel Aulas avait été le premier à dégainer puisque malheureusement peut-être, les restrictions gouvernementales n'ont pas limité l'accès à Twitter. Sa passe d'armes avec Jacques-Henri Eyraud, que l'on pourrait intituler "Ce sera moi qui y sera en Ligue des Champions", avait lancé le niveau des débats", a publié la journaliste dans L'Équipe.



Selon toute vraisemblance, l'ensemble des présidents de Ligue 1 compte aller au bout de la compétition. A dix journées de la fin, les Lyonnais pointent à dix points de Rennes (3e) et 16 points de l'OM (2e).