Deux Marseillais dans le top 20 des salaires de L1

Plutôt remplaçant au milieu de terrain cette saison, le Néerlandais Kevin Strootman est pourtant le joueur le mieux payé du club.





France Football a fait un top 20 des plus gros salaires de la L1, lequel est dominé, sans surprise, par un très grand nombre de joueurs du PSG (15 sur 20 places). Neymar (48,9 M€), Kylian Mbappé (21,2 M€) et Edinson Cavani (18,4 M€) forment le trio de tête. Le premier joueur de l'OM, Kevin Strootman, se place à la 15e place, avec 7,2 millions d'euros par an, juste derrière Presnel Kimpembé. La 16e place est elle occupée par Dimitri Payet, qui émerge à 6,8 millions d'euros par an.



Kevin Strootman, 30 ans, est lié à l'OM jusqu'en 2023. Le numéro 10 français de 32 ans, lui, est sous contrat jusqu'en 2022.