Mercato : trois clubs suivent toujours Thauvin

Calciomercato.com a fait une révélation sur le mercato du Marseillais de 27 ans.





Selon le média, malgré une saison pour l'instant presque blanche (1 match en L1) à cause d'une longue blessure et du coronavirus, Florian Thauvin intéresse plusieurs clubs européens, qui sont alléchés par l'échéance de son contrat. En effet, alors que son bail se termine à l'été 2021, Florian Thauvin pourrait quitter l'OM cet été pour une somme peu en rapport avec son potentiel réel (un montant de 20 millions d'euros est évoqué). En Serie A, l'AS Rome et le Milan AC suivent le dossier, tout comme Valence en Liga.



Reste à savoir quelle sera la décision du joueur, alors que l'OM pourrait jouer en Ligue des Champions la saison prochaine.