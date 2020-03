L'UNFP fait une précision sur les fins de contrat

Quelques joueurs de l'OM sont concernés par une fin de contrat cet été, dont Grégory Sertic et Yohann Pelé.





Dans L'Equipe, Philippe Piat, le chef de l'UNFP, s'est exprimé sur le sujet des fins de contrat de l'été : "Comme tous les acteurs, l'UNFP rejoint la volonté des clubs de terminer le Championnat 2019-2020, dès lors que les conditions sanitaires du pays le permettront. (...) Envisager de devoir jouer au-delà du 30 juin 2020 impactera nécessairement la situation contractuelle de tous les joueurs dont le contrat prenait fin à cette date, avec un nécessaire prolongement de leur engagement dans le but exclusif de permettre à la compétition d'aller à son terme avec des effectifs inchangés. Cet engagement est uniquement guidé par le principe d'intégrité et d'équité des compétitions. Si l'UNFP fera tout son possible pour accompagner les joueurs concernés et les inciter à accepter une telle prolongation, elle ne saurait être garante de la décision finale individuelle de chaque joueur impacté, et elle rappelle qu'il n'est pas convenable qu'une interdiction de jouer dans un nouveau club en 2020-2021 soit opposée à un joueur qui refuserait une telle prolongation (...)."



En somme, le syndicat des joueurs fera tout son possible pour que les joueurs en fin de contrat acceptent de prolonger un certain temps leur bail pour finir la compétition, mais n'obligera personne à le faire.