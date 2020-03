Gomis ne regrette pas d'avoir quitté l'OM

Bafétimbi Gomis (34 ans) ne regrette pas d'avoir quitté l'OM, lors de l'été 2017.





"Je ne regrette pas d'être parti. Surtout quand je vois l'histoire d'amour incroyable que j'ai vécue à Istanbul. J'aurais joué une saison pour le club de mon coeur et le plus important, c'était de partir avec le sentiment du travail bien fait, de laisser la maison propre. Je suis content d'avoir mis la première pierre du projet McCourt. Et ce projet est solide. C'est juste qu'ils se sont trompés sur certaines décisions. Ils ont mis du temps à trouver un attaquant après mon départ", a-t-il déclaré dans les colonnes de Var-Matin.



Gomis évolue à Al-Hilal, depuis qu'il s'est fait écarter par les dirigeants de Galatasaray.