Aulas détaille son utilisation de Twitter

Jean-Michel Aulas s'est expliqué sur sa façon d'utiliser Twitter, dans les colonnes de L'Équipe. Il pense que ses saines pensées sont mal comprises à cause du format imposé par le réseau social. Il déplore d'ailleurs que ce dernier l'empêche de faire de belles phrases.





"Twitter permet d'être juste et précis par rapport à des choses qui sont erronées. Mais à l'inverse, la forme est un inconvénient. La forme d'expression peut irriter, c'est clair. Twitter, c'est aussi une zone de non-droit. Donc on peut intervenir avec des idées saines et des valeurs, comme j'essaye de le faire. Mais on peut être contesté aussi, car c'est un état de non-droit. Quand on est un peu rodé à cela, on essaye de ne pas retenir les avis les plus tranchés et négatifs, car il y a beaucoup d'inepties qui sont dites", a déclaré le président de Lyon au quotidien.





"J'arrive à manier plutôt bien le verbe"

Selon lui, le format de Twitter l'empêche malheureusement de faire de jolies phrases : "Twitter, c'est ma parole. Évidemment, je ne peux pas faire de longues phrases. Pourtant, je pourrais, car j'arrive à manier plutôt bien le verbe. Mais c'est extrêmement réduit. Sauf que de l'autre côté, on me censure... Donc il reste Twitter avec ses insuffisances, dont celle qui ne permet pas de faire de longues phrases. Je reconnais que c'est un peu lapidaire et je m'en excuse auprès de ceux qui me suivent."



L'article de L'Équipe semble très loin de la réalité en ce qui concerne la popularité du président de Lyon. Au fil des dérapages, Aulas est assurément devenu le président le plus mal considéré de la Ligue 1, à la fois dans les rangs des supporters (dont de nombreux lyonnais) que de ses confrères.