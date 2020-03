Mercato : Caleta-Car pisté par Man City et Man Utd ?

Duje Caleta-Car (23 ans) serait dans le viseur de Manchester City et Manchester United, en vue du mercato estival.





D'après les éléments rapportés par 90min et repris par l'ensemble de la presse anglaise, le défenseur de l'OM est suivi de près par les deux clubs mancuniens. Citizens et Red Devils entendraient renforcer leur défense, l'été prochain, et apprécieraient particulièrement son profil. Ils l'auraient d'ailleurs déjà observé et les comptes rendus auraient été très positifs.



Pour rappel, l'international croate est sous contrat jusqu'en 2023. Il faudra bien sûr signer un gros chèque pour convaincre le club phocéen de le laisser filer.