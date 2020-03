La grippe asiatique avait touché cinq joueurs de l'OM

En 1957, la grippe asiatique a provoqué 100 000 décès, en France. Cinq joueurs de l'OM avaient été contaminés.





Dans son édition du jour, La Provence revient sur la violente épidémie de grippe qui a frappé le monde, en octobre 1957. Elle a fait 100 000 morts, en France, et plusieurs joueurs olympiens avaient été touchés (sans gravité) par le virus : Scotti, Andersson, Domingo, Rustichelli et Curyl avaient été contaminés. Ils avaient notamment manqué une rencontre du championnat de France face à Nîmes, perdue 1-3.



Un vaccin a finalement été trouvé en 1958 et a mis fin à la pandémie. 9 millions de Français avaient été touchés et 100 000 d'entre eux étaient décédés.