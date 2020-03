Alvaro a révélé les consignes données par le club

Alvaro Gonzalez (30 ans) a communiqué les consignes données par l'OM à ses joueurs.





"Le club a fixé le 2 avril comme date de retour. Ou du moins, ils nous diront à cette date si on peut reprendre l'entraînement ou si on doit rester plus longtemps à la maison. Tous les joueurs de l'OM sont à Marseille, le club nous a demandé de rester ici pour notre santé et notre sécurité", a déclaré l'Espagnol à El Chiringuito.



Aucun joueur n'a donc quitté la ville phocéenne.