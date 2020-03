Ligue 1, coronavirus : un groupe de travail qui crée des frictions

Un groupe de travail a été créé en vue d' "évaluer et agir", face aux pertes financières liées à la pandémie du coronavirus. Il comprend les présidents du PSG, de Lyon et de l'OM, et est remis en cause par les autres clubs de Ligue 1.





Un comité de pilotage a été créé à l'initiative de Première Ligue, le syndicat des principaux clubs de Ligue 1, avec l'aval de la LFP. Il comprend Noël Le Graët (président de la FFF), Bernard Caïazzo (président de L'UCPF), Claude Michy, Nasser al-Khelaïfi (président du PSG), Jean-Michel Aulas (président de Lyon) et Jacques-Henri Eyraud (président de l'OM).



Selon L'Équipe, certains clubs de Ligue 1 (comme Rennes, Monaco ou Montpellier) ont très mal pris la création de ce groupe de travail sans leur aval. Ils y verraient une tentative des clubs principaux d'obtenir davantage de revenus liés aux droits TV. Des discussions virulentes auraient ainsi eu lieu par échange de mails, dimanche. Un "mouvement de contestation de plus grande envergure" pourrait naître, ces prochains jours.



La L1 est contrôlée par les clubs qui n'assurent pas la grande part de son audience. Ceci explique certainement pourquoi elle n'est (quasiment) jamais parvenue à bien figurer dans les coupes d'Europe.