Grandin : "L'OM, c'était génial quoi !"

Elliot Grandin (32 ans) s'est remémoré son passage à l'OM. Il en garde de très bons souvenirs.





"J'étais jeune et insouciant. Pour moi, c'était un rêve d'enfant qui se réalisait, de signer dans mon club préféré en France. En plus, à l'époque, il y avait de très bons joueurs. Cela restera un très bon souvenir. Je suis encore proche de pas mal de joueurs de l'époque. Ce n'est que du positif quand on me parle de Marseille", a-t-il indiqué lors d'un entretien accordé à Foot Mercato. Et d'ajouter : "J'en garde que de bons souvenirs. J'ai découvert mon club de coeur, j'ai découvert le Vélodrome, les supporteurs ont toujours été derrière moi, j'étais jeune, on s'est qualifiés pour la Ligue des Champions. Pour moi, Marseille, ça restera inoubliable. Surtout à cette époque-là, avec Éric Gerets, de très bons joueurs, c'était génial quoi !"



Il pense qu'un peu plus d'expérience aurait pu l'aider à mieux gérer cet épisode : "Peut-être aurait-il fallu que je fasse une année ou deux en Ligue 1 pour m'aguerrir avant de signer. Mais quand vous avez vingt ans et que l'OM vous appelle, ce n'est pas évident de refuser. Donc d'un côté, j'aurais dû m'aguerrir avant, mais de l'autre, je suis vraiment content d'avoir vécu ce moment de ma vie."



Grandin a marqué 3 buts en 22 apparitions sous la tunique phocéenne, de 2008 à 2009.