Di Meco : "Avec Francescoli, pas besoin de relancer propre"

Eric Di Meco s'est remémoré les joueurs les plus décisifs des PSG-OM de l'époque, puis, plus largement, ses meilleurs anciens partenaires. Il a tour à tour cité Alen Boksic, Karl-Heinz Förster et Enzo Francescoli.





"C'est dur de n'en sortir qu'un seul. JPP (Papin) a beaucoup marqué, mais Alen a mis des buts importants, alors je dirais Alen Boksic. Plus généralement, les joueurs qui m'ont le plus impressionné, c'est Karl-Heinz Förster, parce qu'il m'a beaucoup appris, comme défenseur. Je venais de me reconvertir latéral, il était le meilleur central du monde, cela m'a aidé, forcément. Et il était humble, gentil. Quand il est venu dire au revoir, le jour où il a arrêté sa carrière, je suis rentré chez moi en pleurant. Et puis Enzo Francescoli, qui n'a joué qu'un an à l'OM, mais juste devant moi, dans mon couloir. Quand tu es défenseur, parfois tu te mets la pression pour relancer propre. Avec lui, pas besoin : tout ce que tu lui donnais, ça devenait propre", a déclaré l'ancien défenseur lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



Lors de sa seule saison à l'OM, Francescoli a inscrit 11 buts en 39 apparitions.