Hutteau : "La Fifa va prolonger les contrats"

Christophe Hutteau s'est exprimé sur le problème de la fin des contrats des joueurs, au 30 juin. Il pense que les saisons doivent se terminer sous peine de voir des clubs disparaître.





"La question des fins de contrat revient régulièrement. Il ne faut pas avoir de crainte. La Fifa, seule décisionnaire pour ce problème mondial, va prendre des décisions et proroger de façon exceptionnelle les contrats jusqu'au 31 juillet, voire jusqu'au 31août, aux mêmes conditions salariales. Si les championnats ne vont pas à leur terme, les clubs ne toucheront pas les droits TV et les conséquences seront terribles. Plusieurs scénarios sont envisagés : une fin de saison le 30 juin, une autre courant juillet et une autre courant août. Prévu mi-juin, le mercato serait décalé et durerait peut-être un mois. L'ensemble des acteurs du foot sera intelligent, il en va de la survie des clubs", a déclaré l'agent de joueurs dans les colonnes de La Provence.



L'OM, qui bénéficie du soutien de son actionnaire Frank McCourt, a notamment décidé de placer ses salariés sous le régime du chômage partiel.