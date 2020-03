Erdinç : "On me parle du Classique à l'étranger"

Mevlut Erdinç (33 ans) a évoqué la popularité du Classique PSG-OM, à l'étranger. Il est régulièrement interrogé sur ces rencontres si particulières.





"La dernière fois où on m'en a parlé à l'étranger ? Il n'y a pas si longtemps encore. Vous savez, à l'étranger, en Allemagne ou en Turquie notamment, en France, les deux clubs qui intéressent le plus sont toujours Paris et Marseille, a-t-il confié dans les colonnes de L'Équipe. Ersun Yanal, notre ex-coach à Fenerbahçe, nous disait dans sa causerie juste avant le derby contre Galatasaray : "Il y en a parmi vous qui ont déjà joué des matches de ce niveau. Vous avez gagné des derbys de Milan, vous avez gagné des PSG-OM, vous avez gagné des Bayern-Dortmund, vous devez être capables de gagner ce match-là." Il rangeait le Classique au même niveau que ces grands rendez-vous. Tout le monde sait l'intensité qu'il y a dans ces matches."





"Gaby Heinze pouvait faire mal"

L'international turc a également confié le nom du défenseur de l'OM le plus méchant qu'il ait affronté : "Je ne sais pas si "méchant" est le terme le plus adapté, mais Gaby Heinze pouvait faire mal. Il était dur sur l'homme. Il mettait souvent des coups de coude. C'est le type de défenseur que tu n'aimes pas trop affronter, car il cherche souvent à te déstabiliser psychologiquement", a-t-il notamment ajouté.



Pour rappel, Erdinç a défendu les couleurs du PSG de 2009 à 2012.