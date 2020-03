Carvalho : "L'équipe accepte bien la méthode de Villas-Boas"

Ricardo Carvalho s'est exprimé sur les bons résultats obtenus par l'OM, cette saison. Il a souligné la complicité entre André Villas-Boas et ses joueurs.





"Heureusement pour nous, cette année ça se passe très bien. On joue en équipe, on gagne des matchs. L'équipe accepte bien la méthode d'André. Je pense que les supporters, avec sa façon de dire la vérité et d'être honnête, aiment sa façon d'être dans le foot. Après, bien sûr, il y a les résultats", a déclaré le Portugais (propos recueillis par L'Équipe).



Pour rappel, l'OM (2e) compte 6 points d'avance sur Rennes et 7 sur Lille, à dix journées du terme du championnat. Il ne s'agit bien sûr pas d'imaginer que la saison est terminée...