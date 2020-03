Alvaro : "Des gens sont plus malheureux que nous"

Alvaro Gonzalez (30 ans) a réagi au commentaire d'un fan, sur les réseaux sociaux, concernant la perte de salaire liée au chômage partiel. Ce n'est évidemment pas sa priorité du moment.





"Des gens sont plus malheureux que nous. L'important est qu'on reprenne vite. J'espère que la saison va se terminer, mais on ne sait pas", a-t-il notamment publié sur Instagram. Le défenseur de l'OM, qui entretient soigneusement son physique, a lancé son Tortilla-Patron-Challenge. L'auteur du plat le plus alléchant recevra son maillot.



Arrivé l'été dernier, Alvaro s'est fondu dans l'environnement phocéen. Il a disputé 20 matchs de Ligue 1, avec l'OM.