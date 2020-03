Coronavirus : Ayew en appelle à la responsabilité de chacun

André Ayew (30 ans) a publié un long message sur les réseaux sociaux, en vue de soutenir le personnel soignant et les contaminés par le coronavirus, et pour faire prendre conscience à chacun de l'importance de se laver les mains et de rester confiné.





"Alors que le monde prend les mesures décisives pour lutter contre la propagation du coronavirus mortel qui ravage aussi les familles, les communautés et les nations, je veux vous exhorter tous à continuer de suivre strictement tous les conseils préventifs pour aider à rester en bonne santé et à freiner la propagation de la pandémie", a déclaré l'ancien joueur de l'OM sur son compte Twitter.



Et d'ajouter : "Aux agents de santé de première ligne qui travaillent 24h/24 partout dans le monde pour aider les personnes touchées, continuez à faire de votre mieux pour l'humanité. (...) Ensemble, nous remporteront ce combat difficile. Souvenez-vous toujours que se laver régulièrement les mains avec du savon et de les rincer avec de l'eau est le chemin le plus sûr pour stopper la propagation du coronavirus."



André Ayew évolue pour l'instant sous les couleurs de Swansea, en D2 anglaise (Championship).