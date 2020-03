Chômage partiel : l'UNFP fait une demande aux clubs

L'UNFP souhaite que les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 bénéficient de congés, jusqu'à la fin du mois.





Le syndicat des footballeurs professionnels français a demandé, par la voix de Philippe Piat et Sylvain Kastendeuch, "la mise en congés des joueurs et joueuses sous contrat pour la période du 17 au 31 mars 2020 pour répondre aujourd'hui à la situation extrême rencontrée et vécue par nos adhérents". Il souhaite ainsi éviter le recours trop tôt au chômage partiel, comme c'est le cas à l'OM. Il pense effectivement qu'avril sera "plus propice pour justifier une nouvelle et réelle période d'activité partielle".



Le syndicat a par ailleurs indiqué qu'il pensait plausible une reprise des compétitions à la mi-mai.