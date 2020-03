Magnusson : "Leclerc était très fort"

Roger Magnusson s'est remémoré son passage à l'OM, dans les colonnes de La Provence. Il garde beaucoup de bons souvenirs.





"J'ai fait trois défilés dans Marseille, pour la coupe en 1969, la première ramenée à Marseille depuis 26 ans, le titre en 1971, après le succès contre Strasbourg 6-3, formidable ! Mais le sommet, l'apothéose, ça a été en 1972 pour le doublé, après la victoire en finale sur Bastia dont on me parle tout le temps. Ce défilé est inoubliable, je ne sais plus combien d'heures nous avons mis pour traverser Marseille", a déclaré l'ancien attaquant. Il n'a pas non plus oublié l'intransigeance du public phocéen : "Une élimination au premier tour en coupe de France contre Nîmes, alors que nous étions les tenants, en janvier 1970. C'était dur, nous avons été durement critiqués. Il fallait être solide à Marseille, on sifflait tout le monde, moi y compris."





"Tout le monde doit donner le ballon à Roger"

Certains de ses partenaires l'ont marqué : "Josip (Skoblar), bien sûr. Il a fait beaucoup pour moi. C'est le plus grand, il avait la classe. Et Mario Zatelli, qui a su nous faire jouer ensemble, qui était un fin psychologue. Et pour compléter, Marcel Leclerc, le grand président, qui a eu l'intuition d'aller nous chercher, il était très fort. Notre OM, c'était ces trois hommes." Il s'est enfin remémoré une anecdote étonnante : "En décembre 1970, je crois que c'était avant la trêve, pour un match contre le Red Star, dans les vestiaires avant le match, il a dit : "Tout le monde doit donner le ballon à Roger. S'il y en

a un qui ne lui donne pas le ballon dans les vingt premières minutes, il aura une amende ! Mario Zatelli a protesté : "On ne joue pas comme ça !" Moi, j'étais gêné, j'ai dit : "Non, ce n'est pas possible, président !" Il a répondu : "C'est moi qui commande !" Il se trouve que ce jour-là, j'ai été très mauvais. Après le match, Leclerc m'a lancé : "Roger, tu m'as fait beaucoup de peine, à cause de toi, je vais passer de mauvaises fêtes de Noël.""



Pour rappel, Marcel Leclerc a présidé l'OM de 1965 à 1972.