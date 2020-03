Magnusson reste accro à l'OM

Roger Magnusson continue de suivre quotidiennement l'actualité de l'OM.





"Tous les jours, absolument tous les jours, je vais à la bibliothèque à côté de chez moi et je lis La Provence et L'Équipe sur internet. J'aime beaucoup vos articles historiques sur les anciens matches, surtout quand vous parlez des buts de Josip (Skoblar), mais aussi les périodes les plus anciennes. Et puis, ça me permet de suivre l'actualité de l'OM et les nouvelles de France. En ce moment, on en parle beaucoup évidemment avec ce virus. J'ai suivi l'allocution du président Macron à la télé, il était très grave. C'est triste", a déclaré le Suédois dans les colonnes de La Provence.





"Ils font une très belle saison"

Magnusson se réjouit qu'André Villas-Boas ait réussi à relancer l'OM : "Ils font une très belle saison, 2e c'est bien. Dommage que la saison ait été interrompue, mais ils auront Thauvin quand elle reprendra. Villas-Boas est un très bon. Il avait échoué en Angleterre, mais à l'OM, il marche bien. Malheureusement, en Suède, depuis le départ d'Ibrahimovic de PSG, nous n'avons plus le Championnat de France en direct à la télé, on voit seulement des résumés en différé."



L'attaquant a disputé 157 matches et inscrit 23 buts sous les couleurs olympiennes, de 1968 à 1974.