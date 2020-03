Ligue 1 : la saison pourrait se finir le 31... août

Lors d'une réunion, les présidents des clubs professionnels ont envisagé la possibilité que la saison de Ligue 1 se termine le 31 août. Il n'y aura en revanche pas de "saison blanche".





"Réunis" lors d'une visioconférence, les présidents de Ligue 1 ont réfléchi aux différentes possibilités qu'ils avaient pour terminer la saison. Dans son édition du jour, L'Équipe révèle que la possibilité d'une saison blanche n'a même pas été évoquée. Les présidents ont en revanche étudié les hypothèses liées à une fin de saison au 30 juin, au 31 juillet et au 31 août. Un gentlemen's agreement pourrait avoir lieu entre les joueurs en fin de contrat et les clubs respectifs, en vue de prolonger leur engagement de quelques semaines. Le mercato pourrait quant à lui être déclaré par l'UEFA.



L'ensemble des présidents paraît avoir validé la proposition de Noël Le Graët, et certainement pas celles complètement loufoques de Jean-Michel Aulas.