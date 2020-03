Aulas ne veut pas finir la saison en juillet

Jean-Michel Aulas s'est opposé à Noël Le Graët et Didier Quillot : il ne veut pas finir la saison en juillet.





Le président lyonnais a réagi sur Twitter : "Finir mi-juillet, est-ce possible ? Des joueurs libres, les stades et infrastructures occupés et congés payés ? Les matchs de l'UEFA et les JO." Sur RTL il a néanmoins adouci ses propos : "Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la C1, les finales de coupes et les matches internationaux. Se consacrer uniquement sur le championnat", a-t-il notamment déclaré.



A l'heure du confinement, JMA peine visiblement à rester en place.