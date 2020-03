Le message rassurant de McCourt

Frank McCourt a fait passer un message aux salariés de l'OM. Il est plutôt rassurant.





"Je vais prendre quelques minutes pour être sûr que vous et vos familles vous portez bien. Nous traversons cette période difficile ensemble, et nous voyons les gouvernements s'organiser de mieux en mieux. Des entreprises comme la nôtre prennent des mesures pour limiter la pandémie. J'insiste sur l'importance pour chacun d'entre vous d'appliquer les gestes barrières. Je salue les efforts des salariés de l'OM pour continuer à avancer, une forte culture d'entreprise est importante, la nôtre est particulièrement solide. Vous pouvez compter sur moi", a notamment fait savoir l'Américain (texte relayé par l'AFP).



Malgré ses finances délicates et son passage sous le régime du chômage partiel, le club phocéen n'est pas menacé.