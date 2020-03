Il y a 29 ans, l'OM rendait fou le Milan AC au Vélodrome

Le 20 mars 1991 se jouait le match OM-Milan (1-0), en quarts de finale de la coupe des clubs champions. Une des rencontres les plus marquantes de l'histoire olympienne face au champion d'Europe en titre.





Ce vendredi, la presse italienne relate le scénario du "match le plus sombre de l'histoire du Milan AC de Silvio Berlusconi". Après que les deux équipes se soient séparées sur un match nul (1-1), lors du match aller, les retrouvailles ont été bouillantes, dans un stade Vélodrome en fusion.





Waddle au sommet de son art

Chris Magic Waddle, auteur d'un match époustouflant, a inscrit le seul but du match d'une superbe reprise de volée du... pied droit (il est gaucher). Victime des coups répétés de Paulo Maldini, il a ensuite fait un malaise dans le vestiaire. La rencontre s'est terminée dans la confusion, alors que l'éclairage de l'enceinte du boulevard Michelet a lâché. Les Milanais, sur ordre d'Adriano Galliani, ont refusé de reprendre le match, ce qui a valu aux Rossoneri une défaite sur tapis vert (0-3) et une suspension d'un an des coupes d'Europe.



Deux ans plus tard, les deux clubs se sont retrouvés en finale de la première édition de la Ligue des Champions. Jean-Pierre Papin défendait les couleurs adverses, mais l'OM s'est imposé 1-0 grâce au fameux but de Basile Boli.