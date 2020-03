L'OM va diffuser des matchs de légende

Le club olympien a prévu de diffuser des rencontres de légende, deux fois par semaine.





L'OM va permettre à ses fans de revivre certains des matchs les plus importants de son histoire. Ils seront visibles sur Youtube et sur Facebook. Le premier face à face retransmis sera la rencontre OM-Montpellier du 22 août 1998, ce soir à 18h00. Et dimanche, il s'agira du match retour face au RB Leipzig, en Ligue Europa, il y a deux ans.



Une belle initiative qui devrait un peu aider les supporters à passer le temps.