Benedetto donne les détails de son confinement

Dario Benedetto (29 ans) a donné des précisions sur son confinement. Il travaille notamment sa condition physique sur un vélo d'appartement.





"Cela devient assez compliqué d'être enfermé chez soi. J'ai pu aller au club le dernier jour avant qu'ils ne disent que (le confinement) allait être appliqué et j'ai pu apporter un vélo, des poids et beaucoup d'autres choses pour pouvoir m'entraîner à la maison parce que malheureusement nous traversons une situation vraiment compliquée et qu'il faut écouter ce qu'ils (le gouvernement) disent", a expliqué l'attaquant argentin à ESPN.



Pour rappel, l'entraînement de l'OM est suspendu jusqu'au 2 avril, avec risque de prolongation.