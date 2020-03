Benedetto : "Il y a une grosse rivalité entre le PSG et l'OM"

Dario Benedetto (29 ans) commence à mesurer la rivalité qui oppose le PSG à l'OM.





"Ce n'est pas comme Boca-River, mais il y a une grosse rivalité. On accepte que je parle avec les Argentins Icardi, Paredes et Di Maria, avec qui j'ai joué en sélection. C'est tout ! Après, je peux avoir des problèmes parce que la rivalité est grande et la passion des supporters ici est énorme, semblable à celle des Argentins", a déclaré l'attaquant argentin lors d'une interview donnée à ESPN.



L'ancien Xeneize n'a pour l'instant pas disputé de Clasico au Stade Orange Vélodrome. Espérons qu'il puisse bientôt le faire dans une enceinte pleine de spectateurs.