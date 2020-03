Benedetto rêve de prendre sa retraite à Boca Juniors

Dario Benedetto a répété sa volonté de revenir à Boca Juniors, après son aventure à l'OM.





"J'aimerais revenir à Boca Juniors à l'avenir. J'ai un rêve, jouer la Ligue des Champions et, grâce à Dieu, ça se concrétise, même s'il reste encore des matches. La qualification n'est pas encore assurée, mais c'est entre nos mains. Après, plus tard, je verrai si je reviendrai. Moi, j'adorerais revenir et prendre ma retraite sous le maillot de Boca, c'est un de mes autres rêves", a déclaré l'attaquant argentin lors d'un entretien accordé à ESPN.



L'Argentin est lié au club phocéen jusqu'en juin 2023.