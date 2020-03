Mercato : Rothen a aimé le recrutement de l'OM

Jérôme Rothen a placé deux joueurs de l'OM dans son top 5 des recrues estivales 2019 de la Ligue 1.





Le consultant de RMC a donné les noms de ses cinq recrues préférées du dernier mercato estival. Deux d'entre elles sont olympiennes : "Déjà, j'ai mis deux joueurs de l'OM parce que pour moi, les joueurs qui sont arrivés ont aussi transformé cette équipe. Donc j'ai mis Benedetto comme la plupart de mes collègues. J'ai mis Rongier, parce que j'étais sceptique au début. Mais je trouve qu'il a vraiment stabilisé le milieu de terrain. Il y a des manques, mais il a été important pour l'OM", a-t-il indiqué sur la radio.



Les autres éléments sont à Monaco, au PSG et au LOSC : "J'ai mis Ben Yedder à Monaco bien sûr, parce qu'il est meilleur buteur du championnat et heureusement qu'il est là. J'ai mis Navas parce que Paris avait besoin d'un très bon gardien depuis des années, et c'est le cas avec Navas. Et comme tout le monde, j'ai mis Osimhen parce que c'est un choix judicieux, encore une pépite trouvée par Luis Campos", a-t-il ajouté.



Benedetto a notamment inscrit 11 buts en 26 apparitions sous le maillot de l'OM, en Ligue 1, cette saison.