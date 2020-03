Covid-19 : Benedetto félicite River et alerte l'Argentine

Dario Benedetto (29 ans) a félicité le club rival de Boca Juniors, River Plate, pour sa posture, en vue de lutter contre la propagation du coronavirus.





"Je félicite River pour la position qu'il a prise. La même chose aurait dû être faite par tous les clubs de football argentins et ne jouer aucun match à huis clos", a déclaré l'attaquant de l'OM sur ESPN. River a effectivement refusé de jouer, malgré la pression mise par la Ligue argentine. Et le Phocéen de poursuivre : "Tout le monde sait la perte liée à l'arrêt du football. Mais il est suspendu en Italie, en Espagne, dans le monde entier et, en Argentine, on continue à jouer. Il y a quelque chose que nous faisons mal. Je félicite donc River pour sa décision."





"C'est vraiment très inquiétant ce qui se passe"

Le Phocéen a également appelé la population à rester confinée : "Il faut rester à la maison et ne pas nuire ou jouer avec la santé de qui que ce soit, car c'est vraiment très inquiétant. Je vois qu'en Argentine ils n'assimilent pas encore la responsabilité qu'ils ont. Les cas de l'Italie et l'Espagne sont très similaires à celui de la France. C'est vraiment très inquiétant ce qui se passe. Les hôpitaux sont totalement saturés, au point qu'ils décident que les plus de 65 ans, les personnes âgées, ne sont plus pris en charge. Ils préfèrent les plus jeunes que de donner la chance aux personnes âgées. C'est terrible... Espérons que tout ça ne se produira pas en Argentine."



Le coronavirus se propage peu à peu à l'ensemble de la planète. Espérons que les autres pays prendront plus vite conscience de l'importance de se confiner (sans se ruer sur les supermarchés comme des animaux, puisqu'ils ne fermeront pas...).