La livre sterling s'écroule, quel impact sur le mercato de l'OM ?

Fragilisée par le Brexit, la livre sterling s'est effondrée avec la propagation du coronavirus au Royaume-Uni.





Boris Johnson a d'abord fait un pari très risqué, concernant le covid-19. Une équipe de recherche a rapidement calculé que sa stratégie de l' "immunité collective" pourrait aboutir sur de nombreux décès. D'où la volte-face et les mesures tardives. La livre sterling en a fait les frais : elle pointe à son plus bas depuis 35 ans, à 1,06 euro. Sa chute devrait avoir quelques conséquences sur l'économie des clubs de Premier League, et donc sur les dépenses effectuées lors du mercato estival.



L'OM, qui souhaite dégraisser, devra vraisemblablement être attentif aux offres venues d'Espagne et d'Italie.