Reynet était fan de Carrasso

Baptiste Reynet (29 ans) a pris Cédric Carrasso pour modèle, lorsqu'il avait quinze ans. Il évoluait alors à l'OM.





"Mes potes me disaient que je lui ressemblais, que j'avais la même tête quand j'avais 15 ans. Alors, je me suis fait la même coupe de cheveux et, après, je me suis pris au jeu. J'avais les mêmes chaussures que lui, je faisais tout comme lui. Et puis j'ai commencé à le suivre vraiment, à regarder ses performances et j'ai bien aimé. J'ai kiffé le gardien, son jeu, son style. Ce n'était pas forcément le plus connu des gardiens, mais ça m'allait bien. Et puis, ce qui m'a non pas convaincu, mais conforté dans mon idée, c'est quand je l'ai rencontré plus tard, lorsque je suis passé pro. J'avais 20 ans, on a joué contre lui, ça m'a marqué. J'avais de grands yeux en le voyant. J'ai toujours aimé ce gardien", a déclaré le portier toulousain à France Football.



Quand Reynet avait 15 ans, Carrasso défendait les couleurs de l'OM. Pour rappel, après sa formation, Carrasso est resté jusqu'en 2008. Il a joué 85 matchs sous la tunique olympienne, dont 59 en Ligue 1.