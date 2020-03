Droits TV 2020-2024 : la redistribution très favorable aux petits

L'augmentation des droits TV 2020-2024 devrait être surtout avantageuse aux petits clubs de Ligue 1.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur le système de répartition des futurs droits TV. Elle devrait être assez égalitaire, entre les différents clubs de Ligue 1. Selon les éléments publiés, la manne de 400 millions d'euros supplémentaires "sera répartie à parts égales entre les pensionnaires de l'élite", à compter de la saison prochaine. Le montant devrait donc être inférieur à 20 millions d'euros par an, après déduction de la taxe Buffet.





Les clubs du milieu de tableau ont pris la main

Le média précise également que les droits TV internationaux seront eux davantage reversés à neuf clubs à vocation européenne. 20 millions d'euros seront partagés de façon égalitaire, et 40 millions selon un critère de notoriété. L'OM s'est opposé à ces décisions, tandis que Lyon s'est abstenu de voter. Cela n'a pas suffi étant donné que le règlement intérieur de la L1 prévoit que 16 clubs sont nécessaires pour soumettre une résolution au vote lors du conseil d'administration. Les clubs du milieu et du bas de tableau "avaient la main depuis longtemps" sur ce dossier. Depuis 2016, pour être précis, période à laquelle ils ont pris le contrôle de la Ligue.



Comme ce fut le cas à la fin des années 90, les clubs de Ligue 1 ont pris le parti de mal rétribuer leurs locomotives. Ces dernières, qui réalisent toutes les meilleures audiences, sont fortement pénalisées par rapport à ce qui se passe dans les autres championnats européens. On sait déjà tout ce que la Ligue 1 y perd.