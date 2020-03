FPF : l'OM devrait quand même être sanctionné

La pandémie du coronavirus ne sauvera pas l'OM du fair-play financier.





Dans son édition du jour, L'Équipe donne des informations concernant le fair-play financier, en cas d'événement majeur pouvant avoir une influence sur l'économie des clubs. "L'ICFC de l'UEFA peut également prendre en compte l'impact financier quantifiable sur le club d'événements économiques nationaux de nature extraordinaire qui sont temporaires et dépassent les fluctuations habituelles de l'environnement économique. De tels événements échappent au contrôle du club, et ce dernier n'a pas la possibilité raisonnable d'atténuer l'impact financier négatif significatif", indique son règlement.



Le quotidien rappelle néanmoins que chaque dossier sera analysé séparément. L'OM, qui présente un déficit très important qui n'est pas lié au virus et à ses conséquences, risque une sanction.