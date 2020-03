Mercato : Bruce veut vraiment retenir Longstaff

Steve Bruce, coach de Newcastle, espère vraiment parvenir à retenir Matthew Longstaff (19 ans), lequel est notamment ciblé par l'OM.





"Je suis certain que des clubs lui parlent, alors évidemment cette situation est préoccupante. Mais il sait ce que je pense de lui et je continue de lui rappeler combien d'autres joueurs de 19 ans ont joué en Premier League cette saison. Je lui parle régulièrement et continuerai ainsi. Il sait à quel point le club veut qu'il reste", a-t-il déclaré dans les colonnes du Daily Star.



Le milieu de terrain arrivera au terme de son contrat, en juin. Outre l'OM, le Milan AC et l'Inter Milan penseraient à lui.