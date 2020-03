Moreno est d'accord avec Aulas...

Robert Moreno, le coach de l'AS Monaco, estime que l'idée de "saison blanche" Jean-Michel Aulas est intéressante.





"J'espère qu'on pourra terminer les championnats. C'était vital de reporter l'Euro, et je pense que si on ne peut pas terminer les championnats, le plus juste serait d'annuler la saison, et la recommencer comme si aucun match n'avait été joué", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à Deportes Cuatro.



Pour rappel, l'ASM est 9e du classement de Ligue 1. Pour autant, il a terminé la saison passée à la... 17e place. On peut espérer que la saison aille au bout. Mais il est quand même hallucinant que certains envisagent d'effacer 28 matchs...