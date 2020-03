Aulas a fait rire Balbir

Denis Balbir s'est à son tour exprimé sur la polémique initiée par Jean-Michel Aulas, et à laquelle a répondu Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM. Le journaliste pense que les propos du Lyonnais seraient différents si son club était en tête du championnat.





"Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ont livré une passe d'armes. Le président de Lyon a lancé le débat sur l'éventualité d'une saison de Ligue 1 qui n'irait pas à son terme, prônant la possibilité d'une annulation pure et simple de la saison. Est-ce indécent de la part de JMA ? Je pense simplement qu'il répond à une question d'un journaliste du Monde et donne son avis. On peut être contre, comme la majorité des gens, ou même pour. Personnellement, quand je regarde le classement de Ligue 1, ça me fait sourire. On sait tous que si Jean-Michel Aulas donne cet avis-là, c'est que l'OL est mal classé. Si l'OL était leader du championnat, son discours serait différent", a estimé Balbir sur But Football Club.





"Que personne ne le suive, ça me paraît bien"

Et d'ajouter : "Vu la période que l'on traverse, c'est un peu inopportun de prêcher pour sa paroisse comme ça. La France est frappée par une épidémie de Covid-19 et il faut savoir faire attention à ce qu'on dit. Après qu'on pense déjà à la suite en Ligue 1, c'est un peu normal. Il y a de nombreux enjeux financiers, avec les diffuseurs. Le football est une entreprise logée à la même enseigne que les autres. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas se retrouve seul dans sa croisade. Il a donné une opinion qui, à mes yeux, est mauvaise. Comme cela arrange son club, ses mots ont été stigmatisés. Pour moi, c'est une maladresse de la part de JMA. Que personne ne le suive, ça me paraît bien."



Pour rappel, Aulas a tour à tour proposé une saison blanche, avec reprise des classements de l'année dernière, et une moyenne des classements sur trois et cinq ans. A priori, on s'oriente davantage vers un gel du classement à la 28e journée, si la situation ne s'améliore pas.