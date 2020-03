Report de l'Euro : quel impact sur les joueurs de l'OM ?

L'Euro 2020 se jouera finalement lors de l'été 2021. De quoi pousser Didier Deschamps à revoir sa stratégie.





Le report de la compétition devrait avoir un sérieux impact sur le nom des joueurs qui y participeront. Dans son édition du jour, L'Équipe s'interroge sur la situation de plusieurs éléments, qui pourraient avoir du mal à décrocher un billet pour la phase finale. En ce qui concerne les joueurs de l'OM, Dimitri Payet aura 34 ans, en juin 2021, et Steve Mandanda 36 ans. Il leur faudra vraiment briller pour convaincre le sélectionneur. A contrario, Florian Thauvin aura le temps de se refaire une condition et d'améliorer ses performances.



Compte tenu de ses performances, on peut aussi imaginer que Boubacar Kamara aura une carte à jouer, la saison prochaine. Le journal indique que sa progression "ne passerait pas inaperçue".