L'OM prolonge la suspension des entraînements

L'Olympique de Marseille a informé que les entraînements étaient suspendus jusqu'au 2 avril.





Par le biais d'un communiqué, le club phocéen a annoncé qu'il prolongeait la fermeture de la Commanderie : "L'Olympique de Marseille informe qu'à la suite du discours du Président de la République d'hier soir, l'ensemble des entraînements est suspendu jusqu'au 2 avril.



Chaque joueur s'est vu remettre un programme d'entrainement personnel et l'ensemble du staff médical et sportif est à leur disposition pour leur apporter l'aide et l'assistance nécessaires en cas de besoin. L'évolution de la pandémie et les futures décisions de l'exécutif nous amèneront évidemment à reconsidérer cette décision si nécessaire. L'Olympique de Marseille souhaite bon courage à tous. Protégez-vous ainsi que vos familles et surtout, restez chez vous !"



Pour rappel, la Ligue 1 est également à l'arrêt et personne ne peut pour l'instant dire quand la situation va s'améliorer.