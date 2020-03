Riolo voudrait un vrai procès Eyraud-Aulas

Daniel Riolo pense que Jean-Michel Aulas perdrait un vrai procès contre Jacques-Henri Eyraud.





"On peut penser qu'il est sincère de s'être rendu compte qu'il a fait une énorme boulette. Il a pris tout le football français dans la tronche. Au moment où il a parlé de saison blanche, c'était dégueulasse de le dire... Alors oui, j'ai envie de le croire sincère. Mais il est allé beaucoup trop loin. Sa solution pourra être mise sur la table au moment voulu, mais elle devra être validée par le plus grand monde. Sur le coup, je ne crois pas du tout qu'il ait pensé à l'intérêt général. Il pense surtout à l'intérêt de Lyon", a estimé le journaliste sur les ondes de RMC.





"Aulas fait pire que de la diffamation"

Il pense qu'Aulas n'aurait aucune chance de gagner un procès contre Jacques-Henri Eyraud : "C'est grotesque et ridicule. Il ne peut pas lui rentrer dedans comme il a fait, il ne peut pas l'attaquer en diffamation. Lui, ce qu'il a fait, c'est pire que de la diffamation. Et je ne vois pas où Eyraud l'a diffamé. Il ne sait pas ce qu'on dit sur lui ? C'est une blague ou quoi..."



On peut bien sûr imaginer que les menaces du patron lyonnais ne seront pas suivies d'actes.