L'Euro 2020 est différé d'un an (Officiel)

L'UEFA a annoncé aux fédérations le report de l'Euro 2020. Il se jouera lors de l'été 2021.





L'instance a pris la décision de reporter l'Euro, lequel va se disputer du 11 juin au 11 juillet. L'information a été confirmée par la fédération française, par la voix de son président, Noël Le Graët : "La Fédération Française de Football soutient pleinement la décision de l'UEFA de reporter l'Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet 2021 et d'adapter les formats des compétitions européennes en conséquence. Les matches internationaux prévus en mars, dont les deux matches de l'Équipe de France du 27 et 31 mars au Stade de France, seraient ainsi logiquement reportés en juin."





"L'urgence et la priorité de l'action collective"

Et d'ajouter : "Cette décision sage et pragmatique de l'UEFA permet de s'inscrire pleinement dans l'urgence et la priorité de l'action collective pour lutter contre le coronavirus tout en permettant d'envisager de terminer les championnats nationaux professionnels et amateurs qui pourraient se prolonger jusqu'en juin", a-t-il notamment indiqué par le biais d'un communiqué.



Les rencontres du championnat pourraient donc se jouer en juin, sous réserve que la situation sanitaire s'améliore.