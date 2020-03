Coronavirus : Hermel allume les irresponsables

Ecoeuré comme beaucoup par les scènes de regroupement du weekend dernier, Frédéric Hermel a apporté un témoignage depuis l'Espagne, concernant la propagation du coronavirus. Il veut faire prendre conscience de la gravité de la situation.





"Le week-end dernier, j'ai été hyper choqué par les images de France, au canal St Martin à Paris, à Marseille, les marchés... Vous ne vous rendez pas compte les mecs de ce qui se passe. Vous allez arriver, comme à Madrid, à un confinement total ! Les Espagnols ont aussi été indisciplinés et, aujourd'hui, tout le monde est enfermé. On peut sortir quelques minutes, tout seul et rapidement, pour aller chercher à manger ou des médicaments, c'est tout. Je trouve HALLUCINANT les images. Mais putain, vous ne comprenez pas ce qui se passe ? Les exemples italiens et espagnols ne suffisent pas ? Franchement, je suis sur le cul. Mes compatriotes, rentrez chez vous quoi ! Enfermez-vous, il n'y a que ça, c'est la seule solution pour lutter contre cette saloperie de virus !", a-t-il lancé sur une vidéo publiée sur Twitter.



Toutes les tranches d'âges sont bien sûr concernées. Et il s'agit de tout faire pour réduire la vitesse de transmission. Accessoirement, il ne sert à rien de se précipiter pour acheter du PQ, étant donné que les magasins ne vont pas fermer... #keepcalm #stayhome.