Sakai va se faire opérer de la cheville

Profitant de l'arrêt de la L1 à cause du coronavirus, le Japonais passerait bientôt sur le billard. Une info à prendre avec des pincettes.





En effet, selon La Provence, le joueur de 29 ans va se faire opérer de la cheville gauche, qui le fait souffrir depuis plusieurs semaines et impacte ses performances. Si la date exacte de l'opération n'est pas dévoilée, Hiroki Sakai devrait ensuite être absent deux mois. Le latéral droit a disputé 21 matchs de championnat cette saison.



Une information à prendre avec des pincettes, alors que l'ensemble des établissements hospitaliers et des cliniques déprogramment les opérations sans gravité en vue de répondre à la crise sanitaire liée au coronavirus. On doute dès lors que le Japonais ait un passe-droit, alors que des vies sont à sauver.