Valbuena : "On ne s'entraîne pas"

L'ancien joueur de Marseille, Mathieu Valbuena, aujourd'hui en Grèce, à l'Olympiakos, s'est confié à La Provence sur la situation actuelle.





"Il n'y a pas de confinement, mais le gouvernement a serré la vis dès le début en fermant les écoles, notamment. (...) On ne s'entraîne pas, on fait des programmes chez nous. On devait reprendre aujourd'hui (hier), puis les dirigeants ont prolongé jusqu'à demain (aujourd'hui). Il faut être patient."



Mathieu Valbuena, 34 ans, a ensuite indiqué ne pas pouvoir voir sa fille, qui se trouve en France. En effet, la Grèce met en quarantaine durant deux semaines tous les étrangers arrivant sur son territoire.