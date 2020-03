Vers un rallongement des contrats ?

D'après Reuters, la FIFA évalue la problématique des fins de contrats.





En effet, alors qu'un très grand nombre de championnats européens, et mondiaux, sont arrêtés et plongés dans l'incertitude à cause de l'épidémie du coronavirus, la FIFA aurait dans l'idée de permettre de prolonger exceptionnellement, et provisoirement, les contrats des joueurs qui seront libres fin juin. A l'OM, Grégory Sertic et Yohann Pelé sont concernés.



A un degré moindre, Alvaro Gonzalez aussi, même si ce dernier est prêté par Villareal cette saison et que Marseille va l'acheter à la fin de son prêt, fin juin.