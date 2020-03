Le message de Sanson durant le confinement

Sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain a adressé quelques mots à ses followers.





"Plus de match jusqu'à nouvel ordre, une période inédite qui commence... Mais beaucoup de temps à consacrer à sa famille. Prenez soin de vous, de vos proches et suivez les recommandations... La santé avant tout, c'est le plus important."



Comme tous les Français du pays, Morgan Sanson va débuter un confinement d'au moins 15 jours, à partir de ce mardi midi. Son message d'encouragement fera plaisir aux supporters marseillais, et aux amoureux du foot en général.