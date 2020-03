Sévérac suit Aulas dans sa proposition

Le journaliste de de RTL a apporté son soutien au président de Lyon, Jean-Michel Aulas, dans sa volonté d'oublier les 28 journées de L1 disputées.





"Les enjeux économiques, je m'en fous... Pour moi, la saison, c'est une feuilleton. Si ce feuilleton s'arrête pendant un mois, c'est fini... Je suis pour qu'on gèle le championnat, que cette saison soit blanche. Il n'y a pas de numéro un, de numéro deux... Cette saison ne compte pas, elle ne doit pas exister. Le feuilleton de Ligue 1, c'est 38 journées, pas 28... Il est quasi certain qu'on n'aura pas le temps de finir la saison en juin. Ce sera impossible de tout caler en 30 jours. Surtout que les joueurs n'auront plus le physique, donc ça va donner des matchs sans queue ni tête. Franchement, si on ne peut pas jouer au foot normalement, et ben, on ne joue pas au foot."



Après Waldemar Kita, le président du FC Nantes, Jean-Michel Aulas s'est trouvé un autre allié. Heureusement pour l'OM, et pour l'équité de la L1 de manière générale, leurs arguments sont d'une faiblesse abyssale.